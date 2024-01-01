Japon yeninden Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile JPY → BAM çevirin

10.000 jpy
121,35 bam

1.00000 JPY = 0.01213 BAM

07:56 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
1 USD10.7971620.93171.539411.354350.883857.19361.34735
1 GBP1.2544511.16881.931111.698961.108789.024011.69018
1 EUR1.07330.8555811.652251.453620.948657.720891.44611
1 AUD0.64960.5178370.60523610.8797860.5741494.672960.875239

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Japon yeninden Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JPY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JPY → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Japon Yeni / Bosna Hersek konvertibl Markı
100 JPY1.21350 BAM
1000 JPY12.13500 BAM
1500 JPY18.20250 BAM
2000 JPY24.27000 BAM
3000 JPY36.40500 BAM
5000 JPY60.67500 BAM
5400 JPY65.52900 BAM
10000 JPY121.35000 BAM
15000 JPY182.02500 BAM
20000 JPY242.70000 BAM
25000 JPY303.37500 BAM
30000 JPY364.05000 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Japon Yeni
1 BAM82.40640 JPY
5 BAM412.03200 JPY
10 BAM824.06400 JPY
20 BAM1648.12800 JPY
50 BAM4120.32000 JPY
100 BAM8240.64000 JPY
250 BAM20601.60000 JPY
500 BAM41203.20000 JPY
1000 BAM82406.40000 JPY
2000 BAM164812.80000 JPY
5000 BAM412032.00000 JPY
10000 BAM824064.00000 JPY