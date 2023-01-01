1 Bosna Hersek konvertibl markından Japon yenine
Reel döviz kuru ile BAM → JPY çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bosna Hersek konvertibl markından Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BAM ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BAM → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Japon Yeni
|1 BAM
|80.45950 JPY
|5 BAM
|402.29750 JPY
|10 BAM
|804.59500 JPY
|20 BAM
|1609.19000 JPY
|50 BAM
|4022.97500 JPY
|100 BAM
|8045.95000 JPY
|250 BAM
|20114.87500 JPY
|500 BAM
|40229.75000 JPY
|1000 BAM
|80459.50000 JPY
|2000 BAM
|160919.00000 JPY
|5000 BAM
|402297.50000 JPY
|10000 BAM
|804595.00000 JPY
|Çevrim kurları Japon Yeni / Bosna Hersek konvertibl Markı
|100 JPY
|1.24286 BAM
|1000 JPY
|12.42860 BAM
|1500 JPY
|18.64290 BAM
|2000 JPY
|24.85720 BAM
|3000 JPY
|37.28580 BAM
|5000 JPY
|62.14300 BAM
|5400 JPY
|67.11444 BAM
|10000 JPY
|124.28600 BAM
|15000 JPY
|186.42900 BAM
|20000 JPY
|248.57200 BAM
|25000 JPY
|310.71500 BAM
|30000 JPY
|372.85800 BAM