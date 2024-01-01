Yeni İsrail şekelinden Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile ILS → BAM çevirin

1.000 ils
498,61 bam

1.00000 ILS = 0.49861 BAM

06:27 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537151.0729589.06691.453261.653620.94958518.3369
1 GBP1.1713511.25675104.3241.702211.936891.112321.4781
1 USD0.932050.795703183.01121.354451.541190.8850517.0902
1 INR0.01122750.009585490.012046610.01631650.0185660.01066180.205878

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Yeni İsrail şekelinden Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

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ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 ILS0.49861 BAM
5 ILS2.49306 BAM
10 ILS4.98612 BAM
20 ILS9.97224 BAM
50 ILS24.93060 BAM
100 ILS49.86120 BAM
250 ILS124.65300 BAM
500 ILS249.30600 BAM
1000 ILS498.61200 BAM
2000 ILS997.22400 BAM
5000 ILS2493.06000 BAM
10000 ILS4986.12000 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Yeni İsrail Şekeli
1 BAM2.00557 ILS
5 BAM10.02785 ILS
10 BAM20.05570 ILS
20 BAM40.11140 ILS
50 BAM100.27850 ILS
100 BAM200.55700 ILS
250 BAM501.39250 ILS
500 BAM1002.78500 ILS
1000 BAM2005.57000 ILS
2000 BAM4011.14000 ILS
5000 BAM10027.85000 ILS
10000 BAM20055.70000 ILS