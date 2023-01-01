10 Bosna Hersek konvertibl markından Yeni İsrail şekeline
Reel döviz kuru ile BAM → ILS çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bosna Hersek konvertibl markından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BAM ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BAM → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Yeni İsrail Şekeli
|1 BAM
|2.06861 ILS
|5 BAM
|10.34305 ILS
|10 BAM
|20.68610 ILS
|20 BAM
|41.37220 ILS
|50 BAM
|103.43050 ILS
|100 BAM
|206.86100 ILS
|250 BAM
|517.15250 ILS
|500 BAM
|1034.30500 ILS
|1000 BAM
|2068.61000 ILS
|2000 BAM
|4137.22000 ILS
|5000 BAM
|10343.05000 ILS
|10000 BAM
|20686.10000 ILS