50 Yeni İsrail şekelinden Bosna Hersek konvertibl markına
Reel döviz kuru ile ILS → BAM çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni İsrail şekelinden Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Yeni İsrail Şekeli
|1 BAM
|2.05503 ILS
|5 BAM
|10.27515 ILS
|10 BAM
|20.55030 ILS
|20 BAM
|41.10060 ILS
|50 BAM
|102.75150 ILS
|100 BAM
|205.50300 ILS
|250 BAM
|513.75750 ILS
|500 BAM
|1027.51500 ILS
|1000 BAM
|2055.03000 ILS
|2000 BAM
|4110.06000 ILS
|5000 BAM
|10275.15000 ILS
|10000 BAM
|20550.30000 ILS