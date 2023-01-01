100 Bosna Hersek konvertibl markından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile BAM → ILS çevirin

100 bam
206,86 ils

1.00000 BAM = 2.06861 ILS

23:47 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

BAM → ILS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BAM → 0 ILS
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.056387.84721.424951.643920.9663518.5299
1GBP1.155411.22045101.4991.646391.899391.1165221.4095
1USD0.94670.81937183.1651.3491.55630.9148517.5423
1INR0.01138340.009852340.012024310.01622080.01871340.01100040.210934

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bosna Hersek konvertibl markından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BAM ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BAM → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bosna Hersek konvertibl markı

BAM → USD

BAM → AUD

BAM → GBP

BAM → NZD

BAM → ZAR

BAM → CAD

BAM → INR

BAM → SGD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Yeni İsrail Şekeli
1 BAM2.06861 ILS
5 BAM10.34305 ILS
10 BAM20.68610 ILS
20 BAM41.37220 ILS
50 BAM103.43050 ILS
100 BAM206.86100 ILS
250 BAM517.15250 ILS
500 BAM1034.30500 ILS
1000 BAM2068.61000 ILS
2000 BAM4137.22000 ILS
5000 BAM10343.05000 ILS
10000 BAM20686.10000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 ILS0.48342 BAM
5 ILS2.41709 BAM
10 ILS4.83417 BAM
20 ILS9.66834 BAM
50 ILS24.17085 BAM
100 ILS48.34170 BAM
250 ILS120.85425 BAM
500 ILS241.70850 BAM
1000 ILS483.41700 BAM
2000 ILS966.83400 BAM
5000 ILS2417.08500 BAM
10000 ILS4834.17000 BAM