Новые израильские шекели в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины
Сконвертируйте ILS в BAM по реальному обменному курсу
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|1 ILS в BAM
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,4986
|0,4986
|Низкий
|0,4829
|0,4804
|В среднем
|0,4896
|0,4884
|Изменить
|0.66%
|1.14%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к BAM
За последние 30 дней максимальный курс ILS к BAM составил 0,4986, а минимальный — 0,4829. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4896. Изменение курса ILS к BAM в процентном соотношении составило 0.66.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к BAM составил 0,4986, а минимальный — 0,4804. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4884. Изменение курса ILS к BAM в процентном соотношении составило 1.14.
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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и BAM из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в BAM, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Израильский новый шекель / Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины
|1 ILS
|0,49281 BAM
|5 ILS
|2,46403 BAM
|10 ILS
|4,92806 BAM
|20 ILS
|9,85612 BAM
|50 ILS
|24,64030 BAM
|100 ILS
|49,28060 BAM
|250 ILS
|123,20150 BAM
|500 ILS
|246,40300 BAM
|1000 ILS
|492,80600 BAM
|2000 ILS
|985,61200 BAM
|5000 ILS
|2 464,03000 BAM
|10000 ILS
|4 928,06000 BAM
|Обменные курсы Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины / Израильский новый шекель
|1 BAM
|2,02920 ILS
|5 BAM
|10,14600 ILS
|10 BAM
|20,29200 ILS
|20 BAM
|40,58400 ILS
|50 BAM
|101,46000 ILS
|100 BAM
|202,92000 ILS
|250 BAM
|507,30000 ILS
|500 BAM
|1 014,60000 ILS
|1000 BAM
|2 029,20000 ILS
|2000 BAM
|4 058,40000 ILS
|5000 BAM
|10 146,00000 ILS
|10000 BAM
|20 292,00000 ILS