Новые израильские шекели в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

Сконвертируйте ILS в BAM по реальному обменному курсу

1 000 ils
492,81 bam

₪1,000 ILS = KM0,4928 BAM

Среднерыночный курс в 13:49
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1 ILS в BAMПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,49860,4986
Низкий0,48290,4804
В среднем0,48960,4884
Изменить0.66%1.14%
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Соотношение 1 ILS к BAM

За последние 30 дней максимальный курс ILS к BAM составил 0,4986, а минимальный — 0,4829. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4896. Изменение курса ILS к BAM в процентном соотношении составило 0.66.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к BAM составил 0,4986, а минимальный — 0,4804. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4884. Изменение курса ILS к BAM в процентном соотношении составило 1.14.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08991,1241,4951,6270,96819,432
1 GBP1,18711,293108,1861,7751,9311,1523,07
1 USD0,9190,774183,71,3731,4940,88917,849
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,213

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и BAM из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в BAM, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильский новый шекель

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ILS в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины
1 ILS0,49281 BAM
5 ILS2,46403 BAM
10 ILS4,92806 BAM
20 ILS9,85612 BAM
50 ILS24,64030 BAM
100 ILS49,28060 BAM
250 ILS123,20150 BAM
500 ILS246,40300 BAM
1000 ILS492,80600 BAM
2000 ILS985,61200 BAM
5000 ILS2 464,03000 BAM
10000 ILS4 928,06000 BAM
Обменные курсы Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины / Израильский новый шекель
1 BAM2,02920 ILS
5 BAM10,14600 ILS
10 BAM20,29200 ILS
20 BAM40,58400 ILS
50 BAM101,46000 ILS
100 BAM202,92000 ILS
250 BAM507,30000 ILS
500 BAM1 014,60000 ILS
1000 BAM2 029,20000 ILS
2000 BAM4 058,40000 ILS
5000 BAM10 146,00000 ILS
10000 BAM20 292,00000 ILS