История обменного курса израильский новый шекель–конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

Обменный курс израильский новый шекель/конвертируемые марки Боснии и Герцеговины сейчас составляет 0,493, отражая изменение в размере 0.165% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.362% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/конвертируемые марки Боснии и Герцеговины колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 0,500, и минимумом, равным 0,489, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.959% увеличение стоимости.