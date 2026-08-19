سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل حاليًا 0.562803 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.380% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.115% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل بين أعلى مستوى 0.573432 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.562753 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.329%.