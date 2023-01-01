Сингапурские доллары в конвертируемые марки боснии и герцеговины

Сконвертируйте SGD в BAM по реальному обменному курсу

1000 sgd
1339.96 bam

1.00000 SGD = 1.33996 BAM

Среднерыночный курс в 7:1 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса SGD к BAM

1 мин. назад 1 SGD → 0 BAM
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.862751.073689.06471.456281.676060.95818.5192
1GBP1.1590811.24435103.231.68791.942631.110421.4645
1USD0.931450.803632182.95891.356451.561160.892317.2496
1INR0.01122780.009687120.012054210.01635090.01881850.01075590.207929

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из сингапурских долларов в конвертируемые марки боснии и герцеговины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SGD из выпадающего списка для исходной валюты и BAM из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SGD в BAM, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for сингапурский доллар

SGD в USD

SGD в IDR

SGD в EUR

SGD в AUD

SGD в GBP

SGD в INR

SGD в CNY

SGD в MYR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Сингапурский доллар / Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины
1 SGD1.33996 BAM
5 SGD6.69980 BAM
10 SGD13.39960 BAM
20 SGD26.79920 BAM
50 SGD66.99800 BAM
100 SGD133.99600 BAM
250 SGD334.99000 BAM
500 SGD669.98000 BAM
1000 SGD1339.96000 BAM
2000 SGD2679.92000 BAM
5000 SGD6699.80000 BAM
10000 SGD13399.60000 BAM
Обменные курсы Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины / Сингапурский доллар
1 BAM0.74629 SGD
5 BAM3.73145 SGD
10 BAM7.46290 SGD
20 BAM14.92580 SGD
50 BAM37.31450 SGD
100 BAM74.62900 SGD
250 BAM186.57250 SGD
500 BAM373.14500 SGD
1000 BAM746.29000 SGD
2000 BAM1492.58000 SGD
5000 BAM3731.45000 SGD
10000 BAM7462.90000 SGD