Евро в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

Сконвертируйте EUR в BAM по реальному обменному курсу

1 000 eur
1 955,85 bam

€1,000 EUR = KM1,956 BAM

Среднерыночный курс в 13:22
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 EUR в BAMПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,95591,9559
Низкий1,95581,9558
В среднем1,95581,9558
Изменить0.01%0.00%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 EUR к BAM

За последние 30 дней максимальный курс EUR к BAM составил 1,9559, а минимальный — 1,9558. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,9558. Изменение курса EUR к BAM в процентном соотношении составило 0.01.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к BAM составил 1,9559, а минимальный — 1,9558. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,9558. Изменение курса EUR к BAM в процентном соотношении составило 0.00.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36883,6261,485156,493,933
1 GBP1,29811,1481,776108,5461,927203,1245,104
1 CHF1,1310,87111,54894,5941,68177,0154,448
1 CAD0,7310,5630,646161,1211,085114,3772,874

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из евро в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и BAM из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в BAM, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

EUR в USD

EUR в GBP

EUR в CHF

EUR в CAD

EUR в INR

EUR в AUD

EUR в JPY

EUR в PLN

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины
1 EUR1,95585 BAM
5 EUR9,77925 BAM
10 EUR19,55850 BAM
20 EUR39,11700 BAM
50 EUR97,79250 BAM
100 EUR195,58500 BAM
250 EUR488,96250 BAM
500 EUR977,92500 BAM
1000 EUR1 955,85000 BAM
2000 EUR3 911,70000 BAM
5000 EUR9 779,25000 BAM
10000 EUR19 558,50000 BAM
Обменные курсы Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины / Евро
1 BAM0,51129 EUR
5 BAM2,55644 EUR
10 BAM5,11287 EUR
20 BAM10,22574 EUR
50 BAM25,56435 EUR
100 BAM51,12870 EUR
250 BAM127,82175 EUR
500 BAM255,64350 EUR
1000 BAM511,28700 EUR
2000 BAM1 022,57400 EUR
5000 BAM2 556,43500 EUR
10000 BAM5 112,87000 EUR