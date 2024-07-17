Евро в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины
Сконвертируйте EUR в BAM по реальному обменному курсу
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|1 EUR в BAM
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|1,9559
|1,9559
|Низкий
|1,9558
|1,9558
|В среднем
|1,9558
|1,9558
|Изменить
|0.01%
|0.00%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 EUR к BAM
За последние 30 дней максимальный курс EUR к BAM составил 1,9559, а минимальный — 1,9558. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,9558. Изменение курса EUR к BAM в процентном соотношении составило 0.01.
За последние 90 дней максимальный курс EUR к BAM составил 1,9559, а минимальный — 1,9558. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,9558. Изменение курса EUR к BAM в процентном соотношении составило 0.00.
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Как произвести расчет конвертации из евро в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и BAM из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в BAM, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Евро / Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины
|1 EUR
|1,95585 BAM
|5 EUR
|9,77925 BAM
|10 EUR
|19,55850 BAM
|20 EUR
|39,11700 BAM
|50 EUR
|97,79250 BAM
|100 EUR
|195,58500 BAM
|250 EUR
|488,96250 BAM
|500 EUR
|977,92500 BAM
|1000 EUR
|1 955,85000 BAM
|2000 EUR
|3 911,70000 BAM
|5000 EUR
|9 779,25000 BAM
|10000 EUR
|19 558,50000 BAM