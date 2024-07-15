История обменного курса евро–конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

Обменный курс евро/конвертируемые марки Боснии и Герцеговины сейчас составляет 1,956, отражая изменение в размере -0.004% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.003% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/конвертируемые марки Боснии и Герцеговины колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 1,956, и минимумом, равным 1,956, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.010% уменьшение стоимости.