اليورو إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل Historical Exchange Rates
Welcome to the اليورو إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل history summary. This is the اليورو (EUR) إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل (BAM) exchange rate history summary page, detailing 5 years of EUR and BAM historical data from 23-06-2019 to 23-06-2024.
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اليورو إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل exchange rate history
The exchange rate for اليورو إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل is currently ١٫٩٥٦ today, reflecting a 0.000% change since yesterday. Over the past week, the value of اليورو has remained relatively stable, with a -0.003% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of اليورو إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل has fluctuated between a high of ١٫٩٥٦ on 17-06-2024 and a low of ١٫٩٥٦ on 20-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 17-06-2024, with a -0.009% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يورو إلى مارك بوسني قابل للتحويل
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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