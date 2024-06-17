اليورو إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل exchange rate history

Frequently asked questions (FAQs) about the rate

What was the highest اليورو إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل exchange rate in the last 6 months? The highest اليورو إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل rate was on ١٩ فبراير ٢٠٢٤ when 1 اليورو was worth ١٫٩٥٥٩ البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل.

What was the lowest اليورو إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل exchange rates in the last 6 months? The lowest اليورو إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل rate was on ٩ يناير ٢٠٢٤ when 1 اليورو was worth ١٫٩٥٥٧ البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل.