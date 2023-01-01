匈牙利福林兌波士尼亞及黑塞哥維那可兌換馬克匯率

以實時匯率將HUF兌換成BAM

10,000 huf
50.55 bam

1.00000 HUF = 0.00506 BAM

12:8 UTC 市場匯率
關注此匯率
一個帳戶，40多種貨幣

HUF兌BAM走勢

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 BAM
Mid market rate

等待更佳匯率？

立刻設定每日匯率到價提示，我們便會在匯率變佳時通知你。加上我們的每日總結，你不會錯過任何最新消息。

外幣匯率換算

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86411.0525587.64841.439941.666480.954518.8734
1GBP1.1572711.218101.4261.666281.928441.1046221.8401
1USD0.950050.821018183.27241.368051.583280.906917.9311
1INR0.01140920.009859430.012008810.01642860.01901330.01089080.215331

留意不公平匯率。銀行和傳統供應商通常會收取額外費用，這些費用會在匯率中透過提價轉嫁給你。我們的智能技術讓我們的效率更高－這表示你會獲得更佳的匯率。每次如是。

比較匯率

如何將匈牙利福林兌換成to Bosnia-Herzegovina convertible marks

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇HUF你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇BAM你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

    我們的貨幣轉換器爲你顯示當前HUF兌BAM的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。

匈牙利福林熱門貨幣組合

HUF兌USD

HUF兌EUR

HUF兌GBP

HUF兌CAD

HUF兌SGD

HUF兌ZAR

HUF兌INR

HUF兌AUD

你是否在支付過多的銀行費用？

銀行經常會宣傳免手續費或低成本的匯款，但會在匯率中添加隱藏的費用。Wise為你提供真正的市場匯率中間價，讓你可以大大節省國際匯款的費用。

與你的銀行比較使用 Wise 匯款
plane
匈牙利福林波士尼亞及黑塞哥維那可兌換馬克兌換率
2000 HUF10.11028 BAM
5000 HUF25.27570 BAM
10000 HUF50.55140 BAM
15000 HUF75.82710 BAM
20000 HUF101.10280 BAM
30000 HUF151.65420 BAM
40000 HUF202.20560 BAM
50000 HUF252.75700 BAM
60000 HUF303.30840 BAM
100000 HUF505.51400 BAM
150000 HUF758.27100 BAM
200000 HUF1011.02800 BAM
波士尼亞及黑塞哥維那可兌換馬克匈牙利福林兌換率
1 BAM197.81800 HUF
5 BAM989.09000 HUF
10 BAM1978.18000 HUF
20 BAM3956.36000 HUF
50 BAM9890.90000 HUF
100 BAM19781.80000 HUF
250 BAM49454.50000 HUF
500 BAM98909.00000 HUF
1000 BAM197818.00000 HUF
2000 BAM395636.00000 HUF
5000 BAM989090.00000 HUF
10000 BAM1978180.00000 HUF