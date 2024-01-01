История обменного курса австралийский доллар–конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

Обменный курс австралийских доллара/конвертируемые марки Боснии и Герцеговины сейчас составляет 1,200, отражая изменение в размере -0.613% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.407% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/конвертируемые марки Боснии и Герцеговины колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 1,209, и минимумом, равным 1,183, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.396%.