澳元兌波士尼亞及黑塞哥維那可兌換馬克匯率歷史紀錄

今日，澳元兌波士尼亞及黑塞哥維那可兌換馬克的匯率目前為1.180，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，澳元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.816%。

在過去一星期，澳元兌波士尼亞及黑塞哥維那可兌換馬克的匯率波動，在21-07-2024高見1.202，並在25-07-2024低見1.176。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.271%。