الدولار الأسترالي إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل exchange rate history

Frequently asked questions (FAQs) about the rate

What was the highest الدولار الأسترالي إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل exchange rate in the last 6 months? The highest الدولار الأسترالي إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل rate was on ٢١ يونيو ٢٠٢٤ when 1 الدولار الأسترالي was worth ١٫٢١٦٨ البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل.

What was the lowest الدولار الأسترالي إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل exchange rates in the last 6 months? The lowest الدولار الأسترالي إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل rate was on ٦ مارس ٢٠٢٤ when 1 الدولار الأسترالي was worth ١٫١٧١٧ البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل.