50 норвежских крон в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины
Сконвертируйте NOK в BAM по реальному обменному курсу
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|1 NOK в BAM
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1733
|0,1733
|Низкий
|0,1646
|0,1646
|В среднем
|0,1699
|0,1692
|Изменить
|-4.98%
|-1.16%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NOK к BAM
За последние 30 дней максимальный курс NOK к BAM составил 0,1733, а минимальный — 0,1646. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1699. Изменение курса NOK к BAM в процентном соотношении составило -4.98.
За последние 90 дней максимальный курс NOK к BAM составил 0,1733, а минимальный — 0,1646. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1692. Изменение курса NOK к BAM в процентном соотношении составило -1.16.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из норвежских крон в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NOK из выпадающего списка для исходной валюты и BAM из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NOK в BAM, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Норвежская крона / Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины
|1 NOK
|0,16463 BAM
|5 NOK
|0,82317 BAM
|10 NOK
|1,64633 BAM
|20 NOK
|3,29266 BAM
|50 NOK
|8,23165 BAM
|100 NOK
|16,46330 BAM
|250 NOK
|41,15825 BAM
|500 NOK
|82,31650 BAM
|1000 NOK
|164,63300 BAM
|2000 NOK
|329,26600 BAM
|5000 NOK
|823,16500 BAM
|10000 NOK
|1 646,33000 BAM
|Обменные курсы Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины / Норвежская крона
|1 BAM
|6,07412 NOK
|5 BAM
|30,37060 NOK
|10 BAM
|60,74120 NOK
|20 BAM
|121,48240 NOK
|50 BAM
|303,70600 NOK
|100 BAM
|607,41200 NOK
|250 BAM
|1 518,53000 NOK
|500 BAM
|3 037,06000 NOK
|1000 BAM
|6 074,12000 NOK
|2000 BAM
|12 148,24000 NOK
|5000 BAM
|30 370,60000 NOK
|10000 BAM
|60 741,20000 NOK