500 Norveç kronundan Bosna Hersek konvertibl markına
Reel döviz kuru ile NOK → BAM çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Norveç kronundan Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Norveç Kronu
|1 BAM
|5.77188 NOK
|5 BAM
|28.85940 NOK
|10 BAM
|57.71880 NOK
|20 BAM
|115.43760 NOK
|50 BAM
|288.59400 NOK
|100 BAM
|577.18800 NOK
|250 BAM
|1442.97000 NOK
|500 BAM
|2885.94000 NOK
|1000 BAM
|5771.88000 NOK
|2000 BAM
|11543.76000 NOK
|5000 BAM
|28859.40000 NOK
|10000 BAM
|57718.80000 NOK