10 فرنك سويسري إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل CHF إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

١٠ chf
٢٠٫٧٩ bam

1.00000 CHF = 2.07946 BAM

Mid-market exchange rate at 09:18
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أعلى العملات

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1 USD10.92720.7958383.38941.35791.51343144.2851.62615
1 EUR1.078510.8582589.93551.46451.63224155.6151.7538
1 GBP1.256551.165161104.7831.706271.9017181.3012.04334
1 INR0.01199190.01111910.0095435410.01628380.0181491.730260.0195007

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 CHF2.07946 BAM
5 CHF10.39730 BAM
10 CHF20.79460 BAM
20 CHF41.58920 BAM
50 CHF103.97300 BAM
100 CHF207.94600 BAM
250 CHF519.86500 BAM
500 CHF1039.73000 BAM
1000 CHF2079.46000 BAM
2000 CHF4158.92000 BAM
5000 CHF10397.30000 BAM
10000 CHF20794.60000 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / الفرنك السويسري
1 BAM0.48090 CHF
5 BAM2.40448 CHF
10 BAM4.80895 CHF
20 BAM9.61790 CHF
50 BAM24.04475 CHF
100 BAM48.08950 CHF
250 BAM120.22375 CHF
500 BAM240.44750 CHF
1000 BAM480.89500 CHF
2000 BAM961.79000 CHF
5000 BAM2404.47500 CHF
10000 BAM4808.95000 CHF