10 швейцарских франков в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины
Сконвертируйте CHF в BAM по реальному обменному курсу
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График изменения обменного курса CHF к BAM
1 CHF = 2,08346 BAM
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|1 CHF в BAM
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|2,0929
|2,0962
|Низкий
|2,0731
|2,0426
|В среднем
|2,0834
|2,0768
|Изменение
|0.30%
|0.61%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 CHF к BAM
За последние 30 дней максимальный курс CHF к BAM составил 2,0929, а минимальный — 2,0731. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,0834. Изменение курса CHF к BAM в процентном соотношении составило 0.30.
За последние 90 дней максимальный курс CHF к BAM составил 2,0962, а минимальный — 2,0426. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,0768. Изменение курса CHF к BAM в процентном соотношении составило 0.61.
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Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и BAM из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в BAM, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Швейцарский франк / Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины
|1 CHF
|2,08346 BAM
|5 CHF
|10,41730 BAM
|10 CHF
|20,83460 BAM
|20 CHF
|41,66920 BAM
|50 CHF
|104,17300 BAM
|100 CHF
|208,34600 BAM
|250 CHF
|520,86500 BAM
|500 CHF
|1 041,73000 BAM
|1000 CHF
|2 083,46000 BAM
|2000 CHF
|4 166,92000 BAM
|5000 CHF
|10 417,30000 BAM
|10000 CHF
|20 834,60000 BAM
|Обменные курсы Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины / Швейцарский франк
|1 BAM
|0,47997 CHF
|5 BAM
|2,39985 CHF
|10 BAM
|4,79970 CHF
|20 BAM
|9,59940 CHF
|50 BAM
|23,99850 CHF
|100 BAM
|47,99700 CHF
|250 BAM
|119,99250 CHF
|500 BAM
|239,98500 CHF
|1000 BAM
|479,97000 CHF
|2000 BAM
|959,94000 CHF
|5000 BAM
|2 399,85000 CHF
|10000 BAM
|4 799,70000 CHF