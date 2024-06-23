تحويل EUR إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

10 يورو إلى مارك بوسني قابل للتحويل

10 eur
19.56 bam

€1.000 EUR = KM1.956 BAM

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 EUR١٫٩٥٥٨٠ BAM
5 EUR٩٫٧٧٩٠٠ BAM
10 EUR١٩٫٥٥٨٠٠ BAM
20 EUR٣٩٫١١٦٠٠ BAM
50 EUR٩٧٫٧٩٠٠٠ BAM
100 EUR١٩٥٫٥٨٠٠٠ BAM
250 EUR٤٨٨٫٩٥٠٠٠ BAM
500 EUR٩٧٧٫٩٠٠٠٠ BAM
1000 EUR١٬٩٥٥٫٨٠٠٠٠ BAM
2000 EUR٣٬٩١١٫٦٠٠٠٠ BAM
5000 EUR٩٬٧٧٩٫٠٠٠٠٠ BAM
10000 EUR١٩٬٥٥٨٫٠٠٠٠٠ BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / اليورو
1 BAM٠٫٥١١٣٠ EUR
5 BAM٢٫٥٥٦٥٠ EUR
10 BAM٥٫١١٢٩٩ EUR
20 BAM١٠٫٢٢٥٩٨ EUR
50 BAM٢٥٫٥٦٤٩٥ EUR
100 BAM٥١٫١٢٩٩٠ EUR
250 BAM١٢٧٫٨٢٤٧٥ EUR
500 BAM٢٥٥٫٦٤٩٥٠ EUR
1000 BAM٥١١٫٢٩٩٠٠ EUR
2000 BAM١٬٠٢٢٫٥٩٨٠٠ EUR
5000 BAM٢٬٥٥٦٫٤٩٥٠٠ EUR
10000 BAM٥٬١١٢٫٩٩٠٠٠ EUR