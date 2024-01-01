20 الجمهورية التشيكية كوروناس إلى مارك بوسني قابل للتحويل
تحويل CZK إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي
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حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى مارك بوسني قابل للتحويل
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for جمهورية التشيك korunas
Change Converter source currency
- Chinese Yuan RMB
- Hungarian Forint
- Israeli New Sheqel
- Romanian Leu
- الجمهورية التشيكية كورونا
- الروبية الإندونيسية
- الروبية الهندية
- الريال البرازيلي
- الزلوتي البولندي
- الفرنك السويسري
- الكرونا السويدية
- اليورو
- جنيه استرليني
- دولار أسترالي
- دولار أمريكي
- دولار سنغافورة
- دولار كندي
- دولار نيوزيلندي
- دولار هونغ كونغ
- رينغيت ماليزي
- كرونة دانمركية
- كروني نرويجي
- لياف بلغاري
- ليرة تركية
- ين ياباني
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
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|معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
|1 CZK
|٠٫٠٧٧٦٥ BAM
|5 CZK
|٠٫٣٨٨٢٧ BAM
|10 CZK
|٠٫٧٧٦٥٤ BAM
|20 CZK
|١٫٥٥٣٠٩ BAM
|50 CZK
|٣٫٨٨٢٧٢ BAM
|100 CZK
|٧٫٧٦٥٤٤ BAM
|250 CZK
|١٩٫٤١٣٦٠ BAM
|500 CZK
|٣٨٫٨٢٧٢٠ BAM
|1000 CZK
|٧٧٫٦٥٤٤٠ BAM
|2000 CZK
|١٥٥٫٣٠٨٨٠ BAM
|5000 CZK
|٣٨٨٫٢٧٢٠٠ BAM
|10000 CZK
|٧٧٦٫٥٤٤٠٠ BAM
|معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / الجمهورية التشيكية كورونا
|1 BAM
|١٢٫٨٧٧٦٠ CZK
|5 BAM
|٦٤٫٣٨٨٠٠ CZK
|10 BAM
|١٢٨٫٧٧٦٠٠ CZK
|20 BAM
|٢٥٧٫٥٥٢٠٠ CZK
|50 BAM
|٦٤٣٫٨٨٠٠٠ CZK
|100 BAM
|١٬٢٨٧٫٧٦٠٠٠ CZK
|250 BAM
|٣٬٢١٩٫٤٠٠٠٠ CZK
|500 BAM
|٦٬٤٣٨٫٨٠٠٠٠ CZK
|1000 BAM
|١٢٬٨٧٧٫٦٠٠٠٠ CZK
|2000 BAM
|٢٥٬٧٥٥٫٢٠٠٠٠ CZK
|5000 BAM
|٦٤٬٣٨٨٫٠٠٠٠٠ CZK
|10000 BAM
|١٢٨٬٧٧٦٫٠٠٠٠٠ CZK