20 الجمهورية التشيكية كوروناس إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل CZK إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

20 czk
1.55 bam

Kč1.000 CZK = KM0.07765 BAM

Mid-market exchange rate at 20:08
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CZK إلى BAM مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,498.174.30791.76436.6790.945
1 USD0.91510.7831,370.513.9483.94533.5530.865
1 GBP1.1681.27711,750.075.031107.19342.8461.104
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0240.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 CZK٠٫٠٧٧٦٥ BAM
5 CZK٠٫٣٨٨٢٧ BAM
10 CZK٠٫٧٧٦٥٤ BAM
20 CZK١٫٥٥٣٠٩ BAM
50 CZK٣٫٨٨٢٧٢ BAM
100 CZK٧٫٧٦٥٤٤ BAM
250 CZK١٩٫٤١٣٦٠ BAM
500 CZK٣٨٫٨٢٧٢٠ BAM
1000 CZK٧٧٫٦٥٤٤٠ BAM
2000 CZK١٥٥٫٣٠٨٨٠ BAM
5000 CZK٣٨٨٫٢٧٢٠٠ BAM
10000 CZK٧٧٦٫٥٤٤٠٠ BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / الجمهورية التشيكية كورونا
1 BAM١٢٫٨٧٧٦٠ CZK
5 BAM٦٤٫٣٨٨٠٠ CZK
10 BAM١٢٨٫٧٧٦٠٠ CZK
20 BAM٢٥٧٫٥٥٢٠٠ CZK
50 BAM٦٤٣٫٨٨٠٠٠ CZK
100 BAM١٬٢٨٧٫٧٦٠٠٠ CZK
250 BAM٣٬٢١٩٫٤٠٠٠٠ CZK
500 BAM٦٬٤٣٨٫٨٠٠٠٠ CZK
1000 BAM١٢٬٨٧٧٫٦٠٠٠٠ CZK
2000 BAM٢٥٬٧٥٥٫٢٠٠٠٠ CZK
5000 BAM٦٤٬٣٨٨٫٠٠٠٠٠ CZK
10000 BAM١٢٨٬٧٧٦٫٠٠٠٠٠ CZK