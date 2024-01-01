10 الجمهورية التشيكية كوروناس إلى مارك بوسني قابل للتحويل
تحويل CZK إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي
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حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى مارك بوسني قابل للتحويل
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for جمهورية التشيك korunas
Change Converter source currency
- Chinese Yuan RMB
- Hungarian Forint
- Israeli New Sheqel
- Romanian Leu
- الجمهورية التشيكية كورونا
- الروبية الإندونيسية
- الروبية الهندية
- الريال البرازيلي
- الزلوتي البولندي
- الفرنك السويسري
- الكرونا السويدية
- اليورو
- جنيه استرليني
- دولار أسترالي
- دولار أمريكي
- دولار سنغافورة
- دولار كندي
- دولار نيوزيلندي
- دولار هونغ كونغ
- رينغيت ماليزي
- كرونة دانمركية
- كروني نرويجي
- لياف بلغاري
- ليرة تركية
- ين ياباني
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
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|معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
|1 CZK
|٠٫٠٧٧٦٦ BAM
|5 CZK
|٠٫٣٨٨٢٩ BAM
|10 CZK
|٠٫٧٧٦٥٨ BAM
|20 CZK
|١٫٥٥٣١٦ BAM
|50 CZK
|٣٫٨٨٢٨٩ BAM
|100 CZK
|٧٫٧٦٥٧٨ BAM
|250 CZK
|١٩٫٤١٤٤٥ BAM
|500 CZK
|٣٨٫٨٢٨٩٠ BAM
|1000 CZK
|٧٧٫٦٥٧٨٠ BAM
|2000 CZK
|١٥٥٫٣١٥٦٠ BAM
|5000 CZK
|٣٨٨٫٢٨٩٠٠ BAM
|10000 CZK
|٧٧٦٫٥٧٨٠٠ BAM
|معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / الجمهورية التشيكية كورونا
|1 BAM
|١٢٫٨٧٧٠٠ CZK
|5 BAM
|٦٤٫٣٨٥٠٠ CZK
|10 BAM
|١٢٨٫٧٧٠٠٠ CZK
|20 BAM
|٢٥٧٫٥٤٠٠٠ CZK
|50 BAM
|٦٤٣٫٨٥٠٠٠ CZK
|100 BAM
|١٬٢٨٧٫٧٠٠٠٠ CZK
|250 BAM
|٣٬٢١٩٫٢٥٠٠٠ CZK
|500 BAM
|٦٬٤٣٨٫٥٠٠٠٠ CZK
|1000 BAM
|١٢٬٨٧٧٫٠٠٠٠٠ CZK
|2000 BAM
|٢٥٬٧٥٤٫٠٠٠٠٠ CZK
|5000 BAM
|٦٤٬٣٨٥٫٠٠٠٠٠ CZK
|10000 BAM
|١٢٨٬٧٧٠٫٠٠٠٠٠ CZK