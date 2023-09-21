الجمهورية التشيكية كوروناس إلى شلن تنزاني

تحويل CZK إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

10000 czk
1092750 tzs

1.00000 CZK = 109.27500 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 9:11 UTC
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CZK إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86651.066188.63931.438811.664480.9674518.2389
1GBP1.1540711.2304102.31.660551.9211.116521.0498
1USD0.9380.812744183.14351.34961.561280.9073517.1081
1INR0.01128170.009775190.012027410.01623220.01877810.01091310.205766

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / الشلن التنزاني
1 CZK109.27500 TZS
5 CZK546.37500 TZS
10 CZK1092.75000 TZS
20 CZK2185.50000 TZS
50 CZK5463.75000 TZS
100 CZK10927.50000 TZS
250 CZK27318.75000 TZS
500 CZK54637.50000 TZS
1000 CZK109275.00000 TZS
2000 CZK218550.00000 TZS
5000 CZK546375.00000 TZS
10000 CZK1092750.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / الجمهورية التشيكية كورونا
1 TZS0.00915 CZK
5 TZS0.04576 CZK
10 TZS0.09151 CZK
20 TZS0.18302 CZK
50 TZS0.45756 CZK
100 TZS0.91512 CZK
250 TZS2.28780 CZK
500 TZS4.57560 CZK
1000 TZS9.15120 CZK
2000 TZS18.30240 CZK
5000 TZS45.75600 CZK
10000 TZS91.51200 CZK