دولار أمريكي إلى شلن تنزاني

تحويل USD إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

1000 usd
2505000 tzs

1.00000 USD = 2505.00000 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 19:44 UTC
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USD إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063688.1991.4341.656180.9577518.2092
1GBP1.1578111.23145102.1181.66031.917551.1088921.0828
1USD0.94020.812051182.9251.348251.557150.9004517.1203
1INR0.0113380.009792590.012059110.01625870.01877780.01085860.206455

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / الشلن التنزاني
1 USD2505.00000 TZS
5 USD12525.00000 TZS
10 USD25050.00000 TZS
20 USD50100.00000 TZS
50 USD125250.00000 TZS
100 USD250500.00000 TZS
250 USD626250.00000 TZS
500 USD1252500.00000 TZS
1000 USD2505000.00000 TZS
2000 USD5010000.00000 TZS
5000 USD12525000.00000 TZS
10000 USD25050000.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / دولار أمريكي
1 TZS0.00040 USD
5 TZS0.00200 USD
10 TZS0.00399 USD
20 TZS0.00798 USD
50 TZS0.01996 USD
100 TZS0.03992 USD
250 TZS0.09980 USD
500 TZS0.19960 USD
1000 TZS0.39920 USD
2000 TZS0.79840 USD
5000 TZS1.99601 USD
10000 TZS3.99202 USD