ريال برازيلي إلى شلن تنزاني

تحويل BRL إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

1000 brl
513299 tzs

1.00000 BRL = 513.29900 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 6:23 UTC
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BRL إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.064188.47351.435791.659540.9576518.2132
1GBP1.1575411.2317102.4081.661931.920931.1085221.0819
1USD0.939750.811886183.1441.34931.559580.8999517.1161
1INR0.01130280.009764820.012027310.01622850.01875750.0108240.205861

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / الشلن التنزاني
1 BRL513.29900 TZS
5 BRL2566.49500 TZS
10 BRL5132.99000 TZS
20 BRL10265.98000 TZS
50 BRL25664.95000 TZS
100 BRL51329.90000 TZS
250 BRL128324.75000 TZS
500 BRL256649.50000 TZS
1000 BRL513299.00000 TZS
2000 BRL1026598.00000 TZS
5000 BRL2566495.00000 TZS
10000 BRL5132990.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / الريال البرازيلي
1 TZS0.00195 BRL
5 TZS0.00974 BRL
10 TZS0.01948 BRL
20 TZS0.03896 BRL
50 TZS0.09741 BRL
100 TZS0.19482 BRL
250 TZS0.48705 BRL
500 TZS0.97409 BRL
1000 TZS1.94818 BRL
2000 TZS3.89636 BRL
5000 TZS9.74090 BRL
10000 TZS19.48180 BRL