ليرة تركية إلى شلن تنزاني

تحويل TRY إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
78,803.70 tzs

TL1.000 TRY = tzs78.80 TZS

Mid-market exchange rate at 01:54
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TRY إلى TZS مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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TZS

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.755279.183.9381.3453.67348.698
1 EUR1.11710.843311.82493.781.5034.10354.407
1 GBP1.3251.1861369.794111.2141.7824.86664.522
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / الشلن التنزاني
1 TRY٧٨٫٨٠٣٧٠ TZS
5 TRY٣٩٤٫٠١٨٥٠ TZS
10 TRY٧٨٨٫٠٣٧٠٠ TZS
20 TRY١٬٥٧٦٫٠٧٤٠٠ TZS
50 TRY٣٬٩٤٠٫١٨٥٠٠ TZS
100 TRY٧٬٨٨٠٫٣٧٠٠٠ TZS
250 TRY١٩٬٧٠٠٫٩٢٥٠٠ TZS
500 TRY٣٩٬٤٠١٫٨٥٠٠٠ TZS
1000 TRY٧٨٬٨٠٣٫٧٠٠٠٠ TZS
2000 TRY١٥٧٬٦٠٧٫٤٠٠٠٠ TZS
5000 TRY٣٩٤٬٠١٨٫٥٠٠٠٠ TZS
10000 TRY٧٨٨٬٠٣٧٫٠٠٠٠٠ TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / ليرة تركية
1 TZS٠٫٠١٢٦٩ TRY
5 TZS٠٫٠٦٣٤٥ TRY
10 TZS٠٫١٢٦٩٠ TRY
20 TZS٠٫٢٥٣٨٠ TRY
50 TZS٠٫٦٣٤٤٩ TRY
100 TZS١٫٢٦٨٩٨ TRY
250 TZS٣٫١٧٢٤٥ TRY
500 TZS٦٫٣٤٤٩٠ TRY
1000 TZS١٢٫٦٨٩٨٠ TRY
2000 TZS٢٥٫٣٧٩٦٠ TRY
5000 TZS٦٣٫٤٤٩٠٠ TRY
10000 TZS١٢٦٫٨٩٨٠٠ TRY