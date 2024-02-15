Türk lirasından Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile TRY → TZS çevirin

1.000 try
82.426,10 tzs

1.00000 TRY = 82.42610 TZS

23:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854921.0775589.44611.450541.650790.94788518.365
1 GBP1.169711.26045104.6281.696751.930981.1087421.4822
1 USD0.9280.793367183.00881.346151.531980.8796517.0433
1 INR0.01117990.009557630.012046910.0162170.01845560.01059710.205319

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Tanzanya Şilini
1 TRY82.42610 TZS
5 TRY412.13050 TZS
10 TRY824.26100 TZS
20 TRY1648.52200 TZS
50 TRY4121.30500 TZS
100 TRY8242.61000 TZS
250 TRY20606.52500 TZS
500 TRY41213.05000 TZS
1000 TRY82426.10000 TZS
2000 TRY164852.20000 TZS
5000 TRY412130.50000 TZS
10000 TRY824261.00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Türk Lirası
1 TZS0.01213 TRY
5 TZS0.06066 TRY
10 TZS0.12132 TRY
20 TZS0.24264 TRY
50 TZS0.60660 TRY
100 TZS1.21321 TRY
250 TZS3.03302 TRY
500 TZS6.06605 TRY
1000 TZS12.13210 TRY
2000 TZS24.26420 TRY
5000 TZS60.66050 TRY
10000 TZS121.32100 TRY