10 bin Türk lirasından Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile TRY → TZS çevirin

10.000 try
795.753 tzs

1,000 TRY = 79,58 TZS

20:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06588,8541,4661,6440,97417,677
1 GBP1,1711,246103,9521,7151,9241,13920,681
1 USD0,9390,803183,4391,3761,5440,91416,6
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Tanzanya Şilini
1 TRY79,57530 TZS
5 TRY397,87650 TZS
10 TRY795,75300 TZS
20 TRY1.591,50600 TZS
50 TRY3.978,76500 TZS
100 TRY7.957,53000 TZS
250 TRY19.893,82500 TZS
500 TRY39.787,65000 TZS
1000 TRY79.575,30000 TZS
2000 TRY159.150,60000 TZS
5000 TRY397.876,50000 TZS
10000 TRY795.753,00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Türk Lirası
1 TZS0,01257 TRY
5 TZS0,06283 TRY
10 TZS0,12567 TRY
20 TZS0,25133 TRY
50 TZS0,62834 TRY
100 TZS1,25667 TRY
250 TZS3,14168 TRY
500 TZS6,28335 TRY
1000 TZS12,56670 TRY
2000 TZS25,13340 TRY
5000 TZS62,83350 TRY
10000 TZS125,66700 TRY