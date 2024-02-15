Yeni Zelanda dolarından Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile NZD → TZS çevirin

1.000 nzd
1.549.310 tzs

1.00000 NZD = 1549.31000 TZS

16:11 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550851.0759589.33341.453021.652380.94734518.3736
1 GBP1.1694711.25835104.4781.699341.93251.107921.4883
1 USD0.92940.794691183.02751.350451.535740.8804517.0766
1 INR0.0111940.009571420.012044210.01626510.01849680.01060430.205674

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni Zelanda dolarından Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Zelanda doları için en iyi döviz çiftleri

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NZD → CAD

NZD → CHF

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Tanzanya Şilini
1 NZD1549.31000 TZS
5 NZD7746.55000 TZS
10 NZD15493.10000 TZS
20 NZD30986.20000 TZS
50 NZD77465.50000 TZS
100 NZD154931.00000 TZS
250 NZD387327.50000 TZS
500 NZD774655.00000 TZS
1000 NZD1549310.00000 TZS
2000 NZD3098620.00000 TZS
5000 NZD7746550.00000 TZS
10000 NZD15493100.00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Yeni Zelanda Doları
1 TZS0.00065 NZD
5 TZS0.00323 NZD
10 TZS0.00645 NZD
20 TZS0.01291 NZD
50 TZS0.03227 NZD
100 TZS0.06454 NZD
250 TZS0.16136 NZD
500 TZS0.32272 NZD
1000 TZS0.64545 NZD
2000 TZS1.29090 NZD
5000 TZS3.22724 NZD
10000 TZS6.45448 NZD