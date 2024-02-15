Singapur dolarından Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile SGD → TZS çevirin

1.000 sgd
1.885.400 tzs

1.00000 SGD = 1885.40000 TZS

20:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.0770589.40151.450841.651540.94771518.3652
1 GBP1.1696811.25975104.5671.696951.931691.1085221.4805
1 USD0.92850.793808183.00591.347051.533390.8799517.0514
1 INR0.01118550.009563280.012047310.01622840.01847330.01060110.205424

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Tanzanya Şilini
1 SGD1885.40000 TZS
5 SGD9427.00000 TZS
10 SGD18854.00000 TZS
20 SGD37708.00000 TZS
50 SGD94270.00000 TZS
100 SGD188540.00000 TZS
250 SGD471350.00000 TZS
500 SGD942700.00000 TZS
1000 SGD1885400.00000 TZS
2000 SGD3770800.00000 TZS
5000 SGD9427000.00000 TZS
10000 SGD18854000.00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Singapur Doları
1 TZS0.00053 SGD
5 TZS0.00265 SGD
10 TZS0.00530 SGD
20 TZS0.01061 SGD
50 TZS0.02652 SGD
100 TZS0.05304 SGD
250 TZS0.13260 SGD
500 TZS0.26520 SGD
1000 TZS0.53039 SGD
2000 TZS1.06078 SGD
5000 TZS2.65195 SGD
10000 TZS5.30390 SGD