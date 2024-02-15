Yeni İsrail şekelinden Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile ILS → TZS çevirin

1.000 ils
695.904 tzs

1.00000 ILS = 695.90400 TZS

06:41 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853731.0732589.09271.453451.653190.9493518.3355
1 GBP1.1713311.25715104.3591.70251.936461.11221.4773
1 USD0.931750.79545183.01211.354251.540360.8845517.0841
1 INR0.01122430.009582340.012046410.01631390.01855580.01065570.205803

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Yeni İsrail şekelinden Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Tanzanya Şilini
1 ILS695.90400 TZS
5 ILS3479.52000 TZS
10 ILS6959.04000 TZS
20 ILS13918.08000 TZS
50 ILS34795.20000 TZS
100 ILS69590.40000 TZS
250 ILS173976.00000 TZS
500 ILS347952.00000 TZS
1000 ILS695904.00000 TZS
2000 ILS1391808.00000 TZS
5000 ILS3479520.00000 TZS
10000 ILS6959040.00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Yeni İsrail Şekeli
1 TZS0.00144 ILS
5 TZS0.00718 ILS
10 TZS0.01437 ILS
20 TZS0.02874 ILS
50 TZS0.07185 ILS
100 TZS0.14370 ILS
250 TZS0.35924 ILS
500 TZS0.71849 ILS
1000 TZS1.43698 ILS
2000 TZS2.87396 ILS
5000 TZS7.18490 ILS
10000 TZS14.36980 ILS