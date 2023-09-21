شيكل إسرائيلي جديد إلى شلن تنزاني

تحويل ILS إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

1000 ils
656644 tzs

1.00000 ILS = 656.64400 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 15:5 UTC
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ILS إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0661588.6291.437971.659640.962318.3069
1GBP1.153211.2294102.21.658151.913761.1097321.11
1USD0.937950.813405183.131.348751.556660.902617.171
1INR0.0112830.009784730.012029410.01622460.01872560.01085770.206556

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الشلن التنزاني
1 ILS656.64400 TZS
5 ILS3283.22000 TZS
10 ILS6566.44000 TZS
20 ILS13132.88000 TZS
50 ILS32832.20000 TZS
100 ILS65664.40000 TZS
250 ILS164161.00000 TZS
500 ILS328322.00000 TZS
1000 ILS656644.00000 TZS
2000 ILS1313288.00000 TZS
5000 ILS3283220.00000 TZS
10000 ILS6566440.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Israeli New Sheqel
1 TZS0.00152 ILS
5 TZS0.00761 ILS
10 TZS0.01523 ILS
20 TZS0.03046 ILS
50 TZS0.07614 ILS
100 TZS0.15229 ILS
250 TZS0.38072 ILS
500 TZS0.76145 ILS
1000 TZS1.52289 ILS
2000 TZS3.04578 ILS
5000 TZS7.61445 ILS
10000 TZS15.22890 ILS