فرنك سويسري إلى شلن تنزاني

تحويل CHF إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

1000 chf
2783640 tzs

1.00000 CHF = 2783.64000 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 2:21 UTC
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CHF إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063788.20731.434821.657890.957218.2194
1GBP1.1582111.23195102.1591.661781.920121.1086421.1012
1USD0.94010.811721182.9251.34891.55860.899917.1283
1INR0.01133690.009788620.012059110.01626650.01879530.0108520.206552

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / الشلن التنزاني
1 CHF2783.64000 TZS
5 CHF13918.20000 TZS
10 CHF27836.40000 TZS
20 CHF55672.80000 TZS
50 CHF139182.00000 TZS
100 CHF278364.00000 TZS
250 CHF695910.00000 TZS
500 CHF1391820.00000 TZS
1000 CHF2783640.00000 TZS
2000 CHF5567280.00000 TZS
5000 CHF13918200.00000 TZS
10000 CHF27836400.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / الفرنك السويسري
1 TZS0.00036 CHF
5 TZS0.00180 CHF
10 TZS0.00359 CHF
20 TZS0.00718 CHF
50 TZS0.01796 CHF
100 TZS0.03592 CHF
250 TZS0.08981 CHF
500 TZS0.17962 CHF
1000 TZS0.35924 CHF
2000 TZS0.71848 CHF
5000 TZS1.79621 CHF
10000 TZS3.59242 CHF