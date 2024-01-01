50 شلن تنزاني إلى فرنك سويسري

تحويل TZS إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

50 tzs
0.02 chf

1.000 TZS = 0.0003439 CHF

Mid-market exchange rate at 22:32
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أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD1١٫٣٣٢١٫٣٤٩١٫٥١٤٠٫٧٨٢١٨٫٦٧٥٨٢٫٨٣٤٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥١1١٫٠١٣١٫١٣٦٠٫٥٨٧١٤٫٠١٧٦٢٫١٧٤٠٫٦٨٧
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٧1١٫١٢٢٠٫٥٧٩١٣٫٨٤٦١٫٣٩١٠٫٦٧٨
1 AUD٠٫٦٦١٠٫٨٨٠٫٨٩١1٠٫٥١٦١٢٫٣٣٦٥٤٫٧١٦٠٫٦٠٤

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / الفرنك السويسري
1 TZS٠٫٠٠٠٣٤ CHF
5 TZS٠٫٠٠١٧٢ CHF
10 TZS٠٫٠٠٣٤٤ CHF
20 TZS٠٫٠٠٦٨٨ CHF
50 TZS٠٫٠١٧١٩ CHF
100 TZS٠٫٠٣٤٣٩ CHF
250 TZS٠٫٠٨٥٩٧ CHF
500 TZS٠٫١٧١٩٤ CHF
1000 TZS٠٫٣٤٣٨٩ CHF
2000 TZS٠٫٦٨٧٧٨ CHF
5000 TZS١٫٧١٩٤٥ CHF
10000 TZS٣٫٤٣٨٨٩ CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / الشلن التنزاني
1 CHF٢٬٩٠٧٫٩١٠٠٠ TZS
5 CHF١٤٬٥٣٩٫٥٥٠٠٠ TZS
10 CHF٢٩٬٠٧٩٫١٠٠٠٠ TZS
20 CHF٥٨٬١٥٨٫٢٠٠٠٠ TZS
50 CHF١٤٥٬٣٩٥٫٥٠٠٠٠ TZS
100 CHF٢٩٠٬٧٩١٫٠٠٠٠٠ TZS
250 CHF٧٢٦٬٩٧٧٫٥٠٠٠٠ TZS
500 CHF١٬٤٥٣٬٩٥٥٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 CHF٢٬٩٠٧٬٩١٠٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 CHF٥٬٨١٥٬٨٢٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 CHF١٤٬٥٣٩٬٥٥٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 CHF٢٩٬٠٧٩٬١٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS