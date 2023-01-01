روبية هندية إلى شلن تنزاني

تحويل INR إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
٣٠٢٬٠٨٠ tzs

1.00000 INR = 30.20800 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 19:45 UTC
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INR إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063288.16591.433671.655690.957418.2095
1GBP1.1578111.23105102.0851.660011.917081.1084921.0843
1USD0.940550.812315182.9251.348451.557270.900417.1271
1INR0.01134230.009795780.012059110.01626110.01877920.0108580.206537

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / الشلن التنزاني
1 INR30.20800 TZS
5 INR151.04000 TZS
10 INR302.08000 TZS
20 INR604.16000 TZS
50 INR1510.40000 TZS
100 INR3020.80000 TZS
250 INR7552.00000 TZS
500 INR15104.00000 TZS
1000 INR30208.00000 TZS
2000 INR60416.00000 TZS
5000 INR151040.00000 TZS
10000 INR302080.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / الروبية الهندية
1 TZS0.03310 INR
5 TZS0.16552 INR
10 TZS0.33104 INR
20 TZS0.66208 INR
50 TZS1.65519 INR
100 TZS3.31038 INR
250 TZS8.27595 INR
500 TZS16.55190 INR
1000 TZS33.10380 INR
2000 TZS66.20760 INR
5000 TZS165.51900 INR
10000 TZS331.03800 INR