دولار كندي إلى شلن تنزاني

تحويل CAD إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cad
١٬٨٥٩٬٣٤٠ tzs

1.00000 CAD = 1859.34000 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 0:13 UTC
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CAD إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064988.30681.434691.653570.957818.1994
1GBP1.1576811.23275102.2261.660821.914211.1088221.0679
1USD0.939050.811194182.9251.347251.55280.899417.0902
1INR0.01132420.009782270.012059110.01624660.01872530.01084590.206092

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / الشلن التنزاني
1 CAD1859.34000 TZS
5 CAD9296.70000 TZS
10 CAD18593.40000 TZS
20 CAD37186.80000 TZS
50 CAD92967.00000 TZS
100 CAD185934.00000 TZS
250 CAD464835.00000 TZS
500 CAD929670.00000 TZS
1000 CAD1859340.00000 TZS
2000 CAD3718680.00000 TZS
5000 CAD9296700.00000 TZS
10000 CAD18593400.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / دولار كندي
1 TZS0.00054 CAD
5 TZS0.00269 CAD
10 TZS0.00538 CAD
20 TZS0.01076 CAD
50 TZS0.02689 CAD
100 TZS0.05378 CAD
250 TZS0.13446 CAD
500 TZS0.26891 CAD
1000 TZS0.53782 CAD
2000 TZS1.07565 CAD
5000 TZS2.68912 CAD
10000 TZS5.37824 CAD