5 دولار كندي إلى شلن تنزاني

تحويل CAD إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

5 cad
9,601.45 tzs

C$1.000 CAD = tzs1,920 TZS

Mid-market exchange rate at 12:13
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDINREURGBPPKRAUDCNYPHP
1 USD183.4870.9320.79279.321.5067.25958.784
1 INR0.01210.0110.0093.3460.0180.0870.704
1 EUR1.07389.56910.847299.6681.6167.78863.066
1 GBP1.266105.7241.181353.7171.9079.19374.441

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار كندي

CAD إلى USD

CAD إلى INR

CAD إلى EUR

CAD إلى GBP

CAD إلى PKR

CAD إلى AUD

CAD إلى CNY

CAD إلى PHP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار كندي / الشلن التنزاني
1 CAD١٬٩٢٠٫٢٩٠٠٠ TZS
5 CAD٩٬٦٠١٫٤٥٠٠٠ TZS
10 CAD١٩٬٢٠٢٫٩٠٠٠٠ TZS
20 CAD٣٨٬٤٠٥٫٨٠٠٠٠ TZS
50 CAD٩٦٬٠١٤٫٥٠٠٠٠ TZS
100 CAD١٩٢٬٠٢٩٫٠٠٠٠٠ TZS
250 CAD٤٨٠٬٠٧٢٫٥٠٠٠٠ TZS
500 CAD٩٦٠٬١٤٥٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 CAD١٬٩٢٠٬٢٩٠٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 CAD٣٬٨٤٠٬٥٨٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 CAD٩٬٦٠١٬٤٥٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 CAD١٩٬٢٠٢٬٩٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / دولار كندي
1 TZS٠٫٠٠٠٥٢ CAD
5 TZS٠٫٠٠٢٦٠ CAD
10 TZS٠٫٠٠٥٢١ CAD
20 TZS٠٫٠١٠٤٢ CAD
50 TZS٠٫٠٢٦٠٤ CAD
100 TZS٠٫٠٥٢٠٨ CAD
250 TZS٠٫١٣٠١٩ CAD
500 TZS٠٫٢٦٠٣٨ CAD
1000 TZS٠٫٥٢٠٧٥ CAD
2000 TZS١٫٠٤١٥١ CAD
5000 TZS٢٫٦٠٣٧٧ CAD
10000 TZS٥٫٢٠٧٥٤ CAD