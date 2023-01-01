روبية إندونيسية إلى شلن تنزاني

تحويل IDR إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
١٦٢٬٩٢٧ tzs

1.00000 IDR = 0.16293 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 11:24 UTC
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IDR إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867851.0658588.61291.43891.661240.9631518.3144
1GBP1.1522711.2283102.1191.658211.914431.1098121.1058
1USD0.938250.814133183.13821.351.55860.903617.1829
1INR0.0112850.009792530.012028210.0162380.01874710.01086870.206679

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / الشلن التنزاني
1 IDR0.16293 TZS
5 IDR0.81463 TZS
10 IDR1.62927 TZS
20 IDR3.25854 TZS
50 IDR8.14635 TZS
100 IDR16.29270 TZS
250 IDR40.73175 TZS
500 IDR81.46350 TZS
1000 IDR162.92700 TZS
2000 IDR325.85400 TZS
5000 IDR814.63500 TZS
10000 IDR1629.27000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / الروبية الإندونيسية
1 TZS6.13772 IDR
5 TZS30.68860 IDR
10 TZS61.37720 IDR
20 TZS122.75440 IDR
50 TZS306.88600 IDR
100 TZS613.77200 IDR
250 TZS1534.43000 IDR
500 TZS3068.86000 IDR
1000 TZS6137.72000 IDR
2000 TZS12275.44000 IDR
5000 TZS30688.60000 IDR
10000 TZS61377.20000 IDR