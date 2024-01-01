5 شلن تنزاني إلى روبية إندونيسية

تحويل TZS إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

5 tzs
30.55 idr

1.000 TZS = 6.109 IDR

Mid-market exchange rate at 22:31
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥١٥١٫٤٧٤١٫٦٥٤٠٫٩٥٩١٨٫٣٥٩
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٨١٠٥٫٩٧٤١٫٧٢٦١٫٩٣٦١٫١٢٢٢١٫٤٩٥
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٢٥١٫٣٤٩١٫٥١٣٠٫٨٧٧١٦٫٧٩٩
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / الروبية الإندونيسية
1 TZS٦٫١٠٩٣٢ IDR
5 TZS٣٠٫٥٤٦٦٠ IDR
10 TZS٦١٫٠٩٣٢٠ IDR
20 TZS١٢٢٫١٨٦٤٠ IDR
50 TZS٣٠٥٫٤٦٦٠٠ IDR
100 TZS٦١٠٫٩٣٢٠٠ IDR
250 TZS١٬٥٢٧٫٣٣٠٠٠ IDR
500 TZS٣٬٠٥٤٫٦٦٠٠٠ IDR
1000 TZS٦٬١٠٩٫٣٢٠٠٠ IDR
2000 TZS١٢٬٢١٨٫٦٤٠٠٠ IDR
5000 TZS٣٠٬٥٤٦٫٦٠٠٠٠ IDR
10000 TZS٦١٬٠٩٣٫٢٠٠٠٠ IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / الشلن التنزاني
1 IDR٠٫١٦٣٦٨ TZS
5 IDR٠٫٨١٨٤٢ TZS
10 IDR١٫٦٣٦٨٤ TZS
20 IDR٣٫٢٧٣٦٨ TZS
50 IDR٨٫١٨٤٢٠ TZS
100 IDR١٦٫٣٦٨٤٠ TZS
250 IDR٤٠٫٩٢١٠٠ TZS
500 IDR٨١٫٨٤٢٠٠ TZS
1000 IDR١٦٣٫٦٨٤٠٠ TZS
2000 IDR٣٢٧٫٣٦٨٠٠ TZS
5000 IDR٨١٨٫٤٢٠٠٠ TZS
10000 IDR١٬٦٣٦٫٨٤٠٠٠ TZS