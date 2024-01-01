شلن تنزاني إلى راند جنوب إفريقي

تحويل TZS إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
6.55 zar

tzs1.000 TZS = R0.006553 ZAR

Mid-market exchange rate at 03:28
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TZS إلى ZAR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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ZAR

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.75483.9410.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.62664.4240.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.262.4070.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.0757.0670.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى راند جنوب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / راند جنوب أفريقيا
1 TZS٠٫٠٠٦٥٥ ZAR
5 TZS٠٫٠٣٢٧٦ ZAR
10 TZS٠٫٠٦٥٥٣ ZAR
20 TZS٠٫١٣١٠٥ ZAR
50 TZS٠٫٣٢٧٦٣ ZAR
100 TZS٠٫٦٥٥٢٦ ZAR
250 TZS١٫٦٣٨١٥ ZAR
500 TZS٣٫٢٧٦٣١ ZAR
1000 TZS٦٫٥٥٢٦١ ZAR
2000 TZS١٣٫١٠٥٢٢ ZAR
5000 TZS٣٢٫٧٦٣٠٥ ZAR
10000 TZS٦٥٫٥٢٦١٠ ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / الشلن التنزاني
1 ZAR١٥٢٫٦١١٠٠ TZS
5 ZAR٧٦٣٫٠٥٥٠٠ TZS
10 ZAR١٬٥٢٦٫١١٠٠٠ TZS
20 ZAR٣٬٠٥٢٫٢٢٠٠٠ TZS
50 ZAR٧٬٦٣٠٫٥٥٠٠٠ TZS
100 ZAR١٥٬٢٦١٫١٠٠٠٠ TZS
250 ZAR٣٨٬١٥٢٫٧٥٠٠٠ TZS
500 ZAR٧٦٬٣٠٥٫٥٠٠٠٠ TZS
1000 ZAR١٥٢٬٦١١٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 ZAR٣٠٥٬٢٢٢٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 ZAR٧٦٣٬٠٥٥٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 ZAR١٬٥٢٦٬١١٠٫٠٠٠٠٠ TZS