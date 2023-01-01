5 راند جنوب إفريقي إلى شلن تنزاني

تحويل ZAR إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

5 zar
685.55 tzs

1.00000 ZAR = 137.10900 TZS

Mid-market exchange rate at 07:26
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أعلى العملات

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10.8073630.92275612.751.5445223.07515.4617.3105
1 GBP1.238611.14305758.9521.9130428.580719.148821.4408
1 EUR1.08370.874851664.0371.673825.006416.75418.7594
1 XOF0.001631990.001317610.0015059410.002520640.03765810.02523050.0282505

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل راند جنوب إفريقي إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZAR الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنوب أفريقيا راندس

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ZAR إلى MVR

ZAR إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / الشلن التنزاني
1 ZAR137.10900 TZS
5 ZAR685.54500 TZS
10 ZAR1371.09000 TZS
20 ZAR2742.18000 TZS
50 ZAR6855.45000 TZS
100 ZAR13710.90000 TZS
250 ZAR34277.25000 TZS
500 ZAR68554.50000 TZS
1000 ZAR137109.00000 TZS
2000 ZAR274218.00000 TZS
5000 ZAR685545.00000 TZS
10000 ZAR1371090.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / راند جنوب أفريقيا
1 TZS0.00729 ZAR
5 TZS0.03647 ZAR
10 TZS0.07293 ZAR
20 TZS0.14587 ZAR
50 TZS0.36467 ZAR
100 TZS0.72935 ZAR
250 TZS1.82336 ZAR
500 TZS3.64672 ZAR
1000 TZS7.29345 ZAR
2000 TZS14.58690 ZAR
5000 TZS36.46725 ZAR
10000 TZS72.93450 ZAR