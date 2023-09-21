دولار أسترالي إلى شلن تنزاني

تحويل AUD إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
١٬٦٠٨٬٩٦٠ tzs

1.00000 AUD = 1608.96000 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 2:5 UTC
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AUD إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0639588.22811.434151.656470.9572518.2193
1GBP1.1582811.23235102.1931.661151.918651.1087621.103
1USD0.939850.811458182.9251.347951.55690.899717.1242
1INR0.01133430.009785440.012059110.0162550.01877490.01084960.206502

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / الشلن التنزاني
1 AUD1608.96000 TZS
5 AUD8044.80000 TZS
10 AUD16089.60000 TZS
20 AUD32179.20000 TZS
50 AUD80448.00000 TZS
100 AUD160896.00000 TZS
250 AUD402240.00000 TZS
500 AUD804480.00000 TZS
1000 AUD1608960.00000 TZS
2000 AUD3217920.00000 TZS
5000 AUD8044800.00000 TZS
10000 AUD16089600.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / دولار أسترالي
1 TZS0.00062 AUD
5 TZS0.00311 AUD
10 TZS0.00622 AUD
20 TZS0.01243 AUD
50 TZS0.03108 AUD
100 TZS0.06215 AUD
250 TZS0.15538 AUD
500 TZS0.31076 AUD
1000 TZS0.62152 AUD
2000 TZS1.24304 AUD
5000 TZS3.10759 AUD
10000 TZS6.21519 AUD