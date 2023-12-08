500 دولار أسترالي إلى شلن تنزاني

تحويل AUD إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ aud
٨٢٧٬٤٦٥ tzs

1.00000 AUD = 1654.93000 TZS

Mid-market exchange rate at 08:49
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.79541883.37250.926951.62522143.8251.35841.3382
1 GBP1.25721104.8161.16532.04323180.8171.707781.68239
1 INR0.01199440.0095405410.01111820.01949351.725090.01629310.0160509
1 EUR1.07880.8581589.942311.75329155.171.465441.44365

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / الشلن التنزاني
1 AUD1654.93000 TZS
5 AUD8274.65000 TZS
10 AUD16549.30000 TZS
20 AUD33098.60000 TZS
50 AUD82746.50000 TZS
100 AUD165493.00000 TZS
250 AUD413732.50000 TZS
500 AUD827465.00000 TZS
1000 AUD1654930.00000 TZS
2000 AUD3309860.00000 TZS
5000 AUD8274650.00000 TZS
10000 AUD16549300.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / دولار أسترالي
1 TZS0.00060 AUD
5 TZS0.00302 AUD
10 TZS0.00604 AUD
20 TZS0.01209 AUD
50 TZS0.03021 AUD
100 TZS0.06043 AUD
250 TZS0.15106 AUD
500 TZS0.30213 AUD
1000 TZS0.60426 AUD
2000 TZS1.20851 AUD
5000 TZS3.02128 AUD
10000 TZS6.04256 AUD