يورو إلى شلن تنزاني

تحويل EUR إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٢٬٦٦٤٬١٩٠ tzs

1.00000 EUR = 2664.19000 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 0:43 UTC
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EUR إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.0635588.19491.434091.655720.9574518.2128
1GBP1.1578811.2314102.1141.660421.917021.1086121.0871
1USD0.940250.812084182.9251.34841.556780.900217.1245
1INR0.01133850.009792990.012059110.01626050.01877340.01085560.206506

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / الشلن التنزاني
1 EUR2664.19000 TZS
5 EUR13320.95000 TZS
10 EUR26641.90000 TZS
20 EUR53283.80000 TZS
50 EUR133209.50000 TZS
100 EUR266419.00000 TZS
250 EUR666047.50000 TZS
500 EUR1332095.00000 TZS
1000 EUR2664190.00000 TZS
2000 EUR5328380.00000 TZS
5000 EUR13320950.00000 TZS
10000 EUR26641900.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / اليورو
1 TZS0.00038 EUR
5 TZS0.00188 EUR
10 TZS0.00375 EUR
20 TZS0.00751 EUR
50 TZS0.01877 EUR
100 TZS0.03753 EUR
250 TZS0.09384 EUR
500 TZS0.18767 EUR
1000 TZS0.37535 EUR
2000 TZS0.75070 EUR
5000 TZS1.87674 EUR
10000 TZS3.75348 EUR