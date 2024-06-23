1 يورو إلى شلن تنزاني

تحويل EUR إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

1 eur
2,804.23 tzs

€1.000 EUR = tzs2,804 TZS

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / الشلن التنزاني
1 EUR٢٬٨٠٤٫٢٣٠٠٠ TZS
5 EUR١٤٬٠٢١٫١٥٠٠٠ TZS
10 EUR٢٨٬٠٤٢٫٣٠٠٠٠ TZS
20 EUR٥٦٬٠٨٤٫٦٠٠٠٠ TZS
50 EUR١٤٠٬٢١١٫٥٠٠٠٠ TZS
100 EUR٢٨٠٬٤٢٣٫٠٠٠٠٠ TZS
250 EUR٧٠١٬٠٥٧٫٥٠٠٠٠ TZS
500 EUR١٬٤٠٢٬١١٥٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 EUR٢٬٨٠٤٬٢٣٠٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 EUR٥٬٦٠٨٬٤٦٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 EUR١٤٬٠٢١٬١٥٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 EUR٢٨٬٠٤٢٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / اليورو
1 TZS٠٫٠٠٠٣٦ EUR
5 TZS٠٫٠٠١٧٨ EUR
10 TZS٠٫٠٠٣٥٧ EUR
20 TZS٠٫٠٠٧١٣ EUR
50 TZS٠٫٠١٧٨٣ EUR
100 TZS٠٫٠٣٥٦٦ EUR
250 TZS٠٫٠٨٩١٥ EUR
500 TZS٠٫١٧٨٣٠ EUR
1000 TZS٠٫٣٥٦٦٠ EUR
2000 TZS٠٫٧١٣٢١ EUR
5000 TZS١٫٧٨٣٠٢ EUR
10000 TZS٣٫٥٦٦٠٤ EUR