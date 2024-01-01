10 آلاف شلن تنزاني إلى يورو

تحويل TZS إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

10,000 tzs
3.59 eur

1.000 TZS = 0.0003586 EUR

Mid-market exchange rate at 22:50
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أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD1١٫٣٣٢١٫٣٤٩١٫٥١٤٠٫٧٨٢١٨٫٦٧١٨٢٫٨٣٩٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥١1١٫٠١٣١٫١٣٦٠٫٥٨٧١٤٫٠١٣٦٢٫١٧٥٠٫٦٨٧
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٧1١٫١٢٢٠٫٥٧٩١٣٫٨٣٧٦١٫٣٩٤٠٫٦٧٨
1 AUD٠٫٦٦١٠٫٨٨٠٫٨٩١1٠٫٥١٦١٢٫٣٣٥٥٤٫٧٢٨٠٫٦٠٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / اليورو
1 TZS٠٫٠٠٠٣٦ EUR
5 TZS٠٫٠٠١٧٩ EUR
10 TZS٠٫٠٠٣٥٩ EUR
20 TZS٠٫٠٠٧١٧ EUR
50 TZS٠٫٠١٧٩٣ EUR
100 TZS٠٫٠٣٥٨٦ EUR
250 TZS٠٫٠٨٩٦٥ EUR
500 TZS٠٫١٧٩٣١ EUR
1000 TZS٠٫٣٥٨٦١ EUR
2000 TZS٠٫٧١٧٢٣ EUR
5000 TZS١٫٧٩٣٠٧ EUR
10000 TZS٣٫٥٨٦١٣ EUR
معدلات التحويل اليورو / الشلن التنزاني
1 EUR٢٬٧٨٨٫٥٢٠٠٠ TZS
5 EUR١٣٬٩٤٢٫٦٠٠٠٠ TZS
10 EUR٢٧٬٨٨٥٫٢٠٠٠٠ TZS
20 EUR٥٥٬٧٧٠٫٤٠٠٠٠ TZS
50 EUR١٣٩٬٤٢٦٫٠٠٠٠٠ TZS
100 EUR٢٧٨٬٨٥٢٫٠٠٠٠٠ TZS
250 EUR٦٩٧٬١٣٠٫٠٠٠٠٠ TZS
500 EUR١٬٣٩٤٬٢٦٠٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 EUR٢٬٧٨٨٬٥٢٠٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 EUR٥٬٥٧٧٬٠٤٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 EUR١٣٬٩٤٢٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 EUR٢٧٬٨٨٥٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS