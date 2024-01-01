شلن تنزاني إلى دولار سنغافوري

تحويل TZS إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
0.48 sgd

tzs1.000 TZS = S$0.0004810 SGD

Mid-market exchange rate at 03:22
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TZS إلى SGD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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SGD

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.75683.9410.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.62564.4090.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.20162.4070.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.06757.0460.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / دولار سنغافورة
1 TZS٠٫٠٠٠٤٨ SGD
5 TZS٠٫٠٠٢٤٠ SGD
10 TZS٠٫٠٠٤٨١ SGD
20 TZS٠٫٠٠٩٦٢ SGD
50 TZS٠٫٠٢٤٠٥ SGD
100 TZS٠٫٠٤٨١٠ SGD
250 TZS٠٫١٢٠٢٥ SGD
500 TZS٠٫٢٤٠٥٠ SGD
1000 TZS٠٫٤٨٠٩٩ SGD
2000 TZS٠٫٩٦١٩٩ SGD
5000 TZS٢٫٤٠٤٩٧ SGD
10000 TZS٤٫٨٠٩٩٣ SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / الشلن التنزاني
1 SGD٢٬٠٧٩٫٠٣٠٠٠ TZS
5 SGD١٠٬٣٩٥٫١٥٠٠٠ TZS
10 SGD٢٠٬٧٩٠٫٣٠٠٠٠ TZS
20 SGD٤١٬٥٨٠٫٦٠٠٠٠ TZS
50 SGD١٠٣٬٩٥١٫٥٠٠٠٠ TZS
100 SGD٢٠٧٬٩٠٣٫٠٠٠٠٠ TZS
250 SGD٥١٩٬٧٥٧٫٥٠٠٠٠ TZS
500 SGD١٬٠٣٩٬٥١٥٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 SGD٢٬٠٧٩٬٠٣٠٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 SGD٤٬١٥٨٬٠٦٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 SGD١٠٬٣٩٥٬١٥٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 SGD٢٠٬٧٩٠٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS