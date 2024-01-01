شلن تنزاني إلى يورو

تحويل TZS إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
0.33 eur

tzs1.000 TZS = €0.0003305 EUR

Mid-market exchange rate at 03:07
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TZS إلى EUR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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EUR

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.7383.9450.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.60664.4220.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.18162.410.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.05157.0570.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / اليورو
1 TZS٠٫٠٠٠٣٣ EUR
5 TZS٠٫٠٠١٦٥ EUR
10 TZS٠٫٠٠٣٣١ EUR
20 TZS٠٫٠٠٦٦١ EUR
50 TZS٠٫٠١٦٥٣ EUR
100 TZS٠٫٠٣٣٠٥ EUR
250 TZS٠٫٠٨٢٦٣ EUR
500 TZS٠٫١٦٥٢٥ EUR
1000 TZS٠٫٣٣٠٥٠ EUR
2000 TZS٠٫٦٦١٠٠ EUR
5000 TZS١٫٦٥٢٥١ EUR
10000 TZS٣٫٣٠٥٠٢ EUR
معدلات التحويل اليورو / الشلن التنزاني
1 EUR٣٬٠٢٥٫٧٠٠٠٠ TZS
5 EUR١٥٬١٢٨٫٥٠٠٠٠ TZS
10 EUR٣٠٬٢٥٧٫٠٠٠٠٠ TZS
20 EUR٦٠٬٥١٤٫٠٠٠٠٠ TZS
50 EUR١٥١٬٢٨٥٫٠٠٠٠٠ TZS
100 EUR٣٠٢٬٥٧٠٫٠٠٠٠٠ TZS
250 EUR٧٥٦٬٤٢٥٫٠٠٠٠٠ TZS
500 EUR١٬٥١٢٬٨٥٠٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 EUR٣٬٠٢٥٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 EUR٦٬٠٥١٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 EUR١٥٬١٢٨٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 EUR٣٠٬٢٥٧٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS